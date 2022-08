Fliegerbombe legt Ludwigshafen lahm

Die Entschärfung einer Weltkriegsbombe in Ludwigshafen entwickelt sich am Mittwochabend zu einer Geduldsprobe. Vor dem Einsatz weigern sich einige Bewohnerinnen und Bewohner, das Evakuierungsgebiet rund um den Fundort in der Frankenthaler Straße in West zu verlassen. Teilweise spielen die Verweigerer sogar Katz und Maus mit den Einsatzkräften von Feuerwehr, THW und Kommunalem Vollzugsdienst.

...