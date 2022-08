Fliegerbombe in Ludwigshafen wird am MIttwoch entschärft - Gebiet wird evakuiert

Ludwigshafen. Eine am Montag bei Erdarbeiten in Ludwigshafen gefundene Fliegerbombe soll am Mittwoch entschärft werden. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, muss dafür rund um den Fundort der 500-Kilogramm-Weltkriegsbombe in der Frankenthaler Straße ein Sicherheitsradius von 500 Metern gezogen.

Am Mittwoch muss nach Angaben der Stadt das betroffene Gebiet bis 18 Uhr geräumt sein. Im Evakuierungsgebiet befinden sich etwa 6800 gemeldete Anwohnerinnen und Anwohner, die von der Evakuierung betroffen sind.

Erst im Juli war eine 250-Kilo-Bombe am Pesch-Haus gefunden worden. © Stadt

Diese sollen die Fenster ihrer Wohnungen beziehungsweise Betriebe geschlossen halten, die Rollläden herunterzuziehen sowie ihre Wohnungen und Häuser abschließen. Für Personen, die nicht anderweitig unterkommen können, steht ab 16.30 Uhr am Mittwoch die Friedrich-Ebert-Halle als Ausweichquartier zur Verfügung.

Die Zufahrtsstraßen zum betroffenen Bereich werden abgesperrt. Straßenbahnen und Busse der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH können bis 18 Uhr den Absperrbereich passieren. Für den Zeitraum der Entschärfung sind die Straßenbahn- und Buslinien unterbrochen, was Auswirkungen auf viele Verbindungen im Stadtgebiet haben wird. Von den Einschränkungen im Zuge der Bombenentschärfung ist auch der Betrieb der Deutschen Bahn betroffen. Der westliche Abschnitt der Hochstraße Nord, der im Sicherheitsradius liegt, ist ab 18 Uhr für die Dauer der Entschärfung ebenfalls nicht befahrbar. Von den Sperrmaßnahmen ist unter anderem auch der Hauptfriedhof betroffen. Die Absperrungen gelten so lange, bis der Kampfmittelräumdienst Entwarnung gibt.

Die Stadt Ludwigshafen hat ein Infotelefon geschaltet, das unter der Nummer 0621/57086000 am Dienstag, 16. August, bis 20 Uhr und am Mittwoch, 17. August, ab 8 Uhr erreichbar sein wird. Informationen sowie eine Grafik mit den von der Evakuierung betroffenen Straßenzügen stehen auf der Homepage der Stadt Ludwigshafen, www.ludwigshafen.de sowie auf den Social-Media-Kanälen der Stadt bei Facebook, Twitter und Instagram zur Verfügung. Die Feuerwehr hat außerdem die Warn-Apps Nina und Katwarn ausgelöst.