Fliegerbombe im Ludwigshafen: Entschärfung erfolgreich beendet

Ludwigshafen. Die Entschärfung der Fliegerbombe an der Friedrich-Ebert-Halle Ludwigshafen ist erfolgreich beendet worden. Dies teilt die Stadt Ludwigshafen mit. Begonnen hatte die Entschärfung am Freitagmittag um 12.05 Uhr. Alle Sperrungen rund um den Fundort werden nach und nach wieder aufgehoben. Die Bewohnerinnen und Bewohner, die ihre Häuser verlassen mussten, können zeitnah in diese zurück.

Es handelte sich bei der Bombe um einen 500 Kilogramm schweren amerikanischen Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg. Die Bürgerinnen und Bürger waren dazu aufgefordert, ab Freitag um 9 Uhr den Ort in einem Radius von 500 Metern zu meiden. Rund 3 400 Menschen mussten ihre Wohnungen verlassen. Mehrere Straßen waren gesperrt, Busse und Bahnen mussten Umleitungen fahren oder fielen aus.