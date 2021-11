Fleißigste Radfahrer geehrt

Ludwigshafen. Drei Wochen lang haben zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Ludwigshafen bei der Kampagne Stadtradeln in ihren Sätteln eifrig Kilometer gesammelt. Jetzt hat der Umweltdezernent Alexander Thewalt die Bilanz der Aktion vorgestellt und die fleißigsten Radfahrerinnen und Radfahrer ausgezeichnet. Insgesamt 1174 Personen haben sich von 6. bis 26. September in Ludwigshafen beteiligt und gemeinsam 259 243 Kilometer erradelt. Den ersten Platz in der Einzelwertung belegte Maria Kreutzenbeck vom Team der Integrierten Gesamtschule Ernst Bloch mit 2213 geradelten Kilometern und 325 Kilogramm vermiedenem CO2. Auf den Plätzen zwei bis fünf folgten Artur Kalwies (2121 Kilometer), Klaus Freyburger (2000 Kilometer), Gabriele Lauer (1755 Kilometer) und Manfred Lauer (1733 Kilometer).

Das aktivste Team in diesem Jahr waren „De Aneliners“ – die fünf Mitglieder erradelten durchschnittlich 926 Kilometer pro Kopf. Das Team mit den meisten gesammelten Kilometern war die Integrierte Gesamtschule Ernst Bloch, für die 131 Radelnde insgesamt 27 524 Kilometer einfuhren. Das größte Team stellte das Heinrich-Böll-Gymnasium mit 168 Radlerinnen und Radlern (20 486 Kilometer).

Maria Kreutzenbeck sammelte die meisten Kilometer. © Hartmann/Stadt

Thewalt freute sich bei der Preisverleihung über die große Resonanz. „Ziel ist es, einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten, ein Zeichen für vermehrte Radnutzung in Ludwigshafen zu setzen – und letztlich Spaß beim Fahrradfahren zu haben“, sagte er. Etwa ein Fünftel der klimaschädlichen Kohlendioxid-Emissionen in Deutschland entstehen im Verkehr. Die drei besten Teams, die fünf besten Radlerinnen und Radler sowie die beiden Stadtradel-Stars Thorsten Kleb und Clemens Eitel, die drei Wochen auf das Auto verzichteten, erhielten Preise. jei