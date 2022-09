Flammen aus Bürogebäude

Ludwigshafen. Ein Feuer in einem leerstehenden Bürogebäude in der Pasadenaallee hat am Montag die Ludwigshafener Feuerwehr auf Trab gehalten. Wie die Brandschützer mitteilten, gingen gegen 9.40 Uhr mehrere Anrufe ein, in denen Zeugen das Feuer meldeten. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte vor Ort schlugen Flammen aus dem zweigeschossigen Bürogebäude und es kam zu einer starken Rauchentwicklung. Laut Mitteilung breitete sich das Feuer rasch auf das Dach aus. Durch den Einsatz mehrerer Drehleitern konnte es jedoch unter Kontrolle gebracht werden. Die Nachlöscharbeiten gestalteten sich allerdings als schwierig und dauerten am Nachmittag noch an.

Im Einsatz waren 28 Kräfte der Berufsfeuerwehr Ludwigshafen mit 13 Fahrzeugen, Sanitätsbereitschaft, Polizei und Rettungsdienst. Während des Einsatzes wurde der Stadtschutz von Einheiten der Freiwilligen Feuerwehren Stadtmitte und Oppau sichergestellt. Denn die Freiwillige Feuerwehr Ruchheim wurde parallel zu einer dringenden Türöffnung gerufen. jei