Flächennutzungsplan wird überarbeitet - Bürger können sich beteiligen

Ludwigshafen. Nach 20 Jahren wird der Flächennutzungsplan der Stadt Ludwigshafen überarbeitet. Um die Öffentlichkeit frühzeitig in den Prozess mit einzubeziehen, startet die Verwaltung einen digitalen Beteiligungsdialog. In einem Live-Stream-Chat unter der Internetadresse www.ludwigshafen-diskutiert.de können sich Interessierte am 27. September, 18 bis 20 Uhr, mit Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck, Bau- und Umweltdezernent Alexander Thewalt und externen Experten zur Flächenentwicklung unter den Aspekten Wohnen, Handel und Gewerbe, Klima-, Umwelt- und Naturschutz und Mobilität Themen austauschen. Vom 28. September bis 12. Oktober bietet die Stadt einen Online-Dialog an, in dem unter anderem zu den angebotenen Themen eine Diskussion angeregt wird.

