Fitnessgeräte beantragt

Ludwigshafen. Im Ludwigshafener Stadtteil Gartenstadt soll ein Fitness-Parcours für Senioren eingerichtet werden. Diesem Wunsch verleihen alle Fraktionen im Ortsbeirat mit einem gemeinsamen Antrag Ausdruck. Laut Mitteilung der FWG soll die Stadtverwaltung die Möglichkeiten und Voraussetzungen prüfen. Als mögliche Standorte werden der Vogelpark, der Ernst-Reuter-Park oder die Endhaltestelle Niederfeld vorgeschlagen. Neben der Örtlichkeit soll die Verwaltung auch die zu erwartenden Kosten für Erschließung, Installation und Unterhalt ermitteln und etwaige Fördermöglichkeiten durch Bund und Land eruieren.

„Die Gartenstadt zählt im Durchschnitt zu den Stadtteilen mit den ältesten Bürgerinnen und Bürgern in Ludwigshafen“, begründet FWG-Ortsbeiratsmitglied Markus Sandmann. Auch bei Familien sei der Stadtteil beliebt, es gebe viele Spielplätze, ein gutes Kita-Angebot und seniorengerechte Wohnungen. „Das gute Miteinander in der Gartenstadt zeigt sich in der Solidarität zwischen jungen und älteren Bürgern. Moderne Fitness-Anlagen erfreuen sich seit einigen Jahren und vor allem aktuell großer Beliebtheit. Hierzu gibt es Beispiele aus anderen Stadtteilen und Kommunen“, so Sandmann. Eine solche Anlage sei ein generationsübergreifendes Angebot für Kinder, Jugendliche und Senioren. jei