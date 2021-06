Firma muss Messungen vornehmen

Ludwigshafen. Am 8. Mai haben die Arbeiten für das umstrittene Metropol-Projekt am Berliner Platz begonnen. In den vergangenen Wochen kam es vermehrt zu Beschwerden von Anwohnern, die über Lärm-, Staub- und Erschütterungsbelastungen klagten. Diese rührten vor allem vom Abriss des Tiefbunkers her. Die Stadt sei daraufhin sofort aktiv geworden, teilte die Verwaltung am Mittwoch mit. „Die bauausführende Firma wird während des rund zwei Monate dauernden Abrisses staubbindende Maßnahmen mit Sprenger und zwei Schläuchen einsetzen. Außerdem müssen drei Messgeräte zur Lärm- und Erschütterungsmessung unter anderem auf einem Balkon in der Bismarckstraße aufgebaut werden“, heißt es in der Mitteilung. Auch auf das Einhalten der Arbeitszeiten von 8 bis 12 und 14 bis 17 Uhr sei nochmals hingewiesen worden.

AdUnit urban-intext1

Die Maßnahmen seien bereits im Vorfeld mit der Gewerbeaufsicht abgestimmt worden, um die Auswirkungen auf die Nachbarn so gering wie möglich zu halten. Die Verwaltung lege Wert darauf, dass die Baufirma die Anwohner über den Fortgang informiert und ein Ansprechpartner für Beschwerden und Anregungen benannt wird.

„Wir werden sorgfältig darauf achten, dass die Bauarbeiten den Vorgaben entsprechend und mit der möglichst geringsten Belastung für die Anwohnerinnen und Anwohner stattfinden“, versichert Bau- und Umweltdezernent Alexander Thewalt. Die Anwohner seien in den vergangenen Jahren unter anderem mit dem Abriss der Pilzhochstraße bereits leidgeprüft. jei