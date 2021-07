Finnischer Mythos als Hörspiel

Ludwigshafen. Was haben Füchse mit der Entstehung der Polarlichter zu tun? Das Stück „Feuerfuchs“ gibt eine Antwort auf diese Frage - und wandelt gleichzeitig auf den Spuren eines Mythos. Das Kollektiv Raumspiel hat die Geschichte in Kooperation mit der Städtischen Musikschule Ludwigshafen auf die Bühne in der Kulturstätte „DasHaus“ gebracht. Zweimal wurde das Werk am Samstag aufgeführt und begeisterte rund 80 Zuschauer.

Eisberge aus Plexiglas, die in verschiedenen Farbtönen leuchten, ein großer Würfel, der mit Metallfolie verkleidet ist: Wer die Skulptur erblickt, fühlt sich schnell wie in kühlen Gefilden. Die Eislandschaft repräsentiert die Heimat des Polarfuchses wo auch das Stück „Feuerfuchs“ spielt. Das Besondere: Mehr als das Bühnenbild bekommen die Zuschauer bei der Premiere auch nicht zu sehen. Denn die Protagonisten des musikalischen Lichtspiels befinden sich während der Aufführung im Kubus.

Die Besucher sollen sich vor allem auf ihr Gehör verlassen. Virtuos gespielte Saxofonklänge ziehen das Publikum akustisch in ihren Bann. Was mit Musik beginnt, mündet in einem spannenden Hörspiel. Hauptfigur der Geschichte ist ein junger Fuchs, der im Laufe der Handlung erwachsen wird. Auf diesem Weg muss das Tier so manches Abenteuer bestehen. So verrät das lyrische Ich, dass der Kleine über besondere Fähigkeiten verfügt, es aber am Anfang der Story noch nicht weiß. Die Zuhörer werden schnell in die Handlung hineingezogen, was nicht zuletzt an Pauline Steger liegt, die mit ihrer warmen, klaren Stimme die Rolle der Erzählerin, aber auch die des Fuchses spricht.

Die 18-jährige steht praktisch fast seit Geburt an als Akteurin auf der Bühne. Das Publikum lauscht gespannt, wenn der kleine Fuchs spielt, mit seinen Geschwistern auf Nahrungssuche geht. Dramatisch wird es, als die Füchse über das Eis laufen. „Das Eis ist dünner als es früher war“, verrät Steger. „Jeder Schritt kann der letzte sein.“

Das Eis wird schließlich dem Bruder des Fuchses zum Verhängnis, der später auch noch seine Schwester aus den Augen verliert. Als er aufzugeben will, motiviert ihn die Erzählerin, weiter zu machen. „Steh auf und folge deiner Schnauze“, sagt Steger. Worauf er am Ende auf viele andere Füchse trifft. Als Finale werden nicht nur die Eisberge mit wechselnden Farbnuancen beleuchtet: Die Aurora Borrealis, wie die Polarlichter in wissenschaftlichem Kontext heißen, werden an die Decke projiziert. Die Farbspiele wirken dabei so authentisch, als befände man sich tatsächlich in der Polarlandschaft.

Der Mythos über die Feuerfüchse hat Regisseurin Angelika Baumgartner inspiriert, ein Stück zu schreiben. Schließlich werfen der Polarfuchs und weitere auserwählte Füchse durch ihren schnellen Lauf das Nordlicht an den Himmel. „Ihre Ruten wirbeln Schneeflocken auf, Feuerfunken sprühen und steigen auf zum Firmament“, sagt Baumgartner, die mit dem Szenografen Stefan Schneider das Kollektiv Raumspiel bildet. Elemente wie technische Regie aber auch der Aufbau der Kulissen obliegt Schneider. So hat er etwa das Bühnenbild mit Materialien wie Plexiglas und Metallfolie kreativ umgesetzt. Das Knistern der Folie stelle die Kälte des Nordens dar. Die musikalische Begleitung hat Musiklehrer Jochen Bauer umgesetzt. Mit ihm Boot: Die Schüler, Tenorsaxophonist Eljas Völkert und Altsaxophonistin Alica Sauer. Neben Eigenkompositionen setzt Bauer auch auf den Wiedererkennungswert. So hat er bekannte Melodien in die Untermalung mit eingebaut, etwa „Morgenstimmung“ von Edvard Grieg und „Ievan’s Polkka“ von Loituma.

Vom Publikum gibt es viel Lob. Christine und Jürgen Sauer, die Eltern von Alica, sind sehr stolz auf ihre Tochter. Auch Erika Rehn hat die Inszenierung sehr gut gefallen. „Vor allem das Ende, als alle Füchse herumgelaufen sind“, sagt sie.

Der saubere Klang der Instrumente hat sie und ihren Mann tief entspannt. „Es ist sehr schön erzählt - wie ein Hörbuch.“ Auch die Lichttechnik findet sie gelungen. Bei ihrer Recherche hat Baumgartner erfahren, dass der Mensch nicht unschuldig daran ist, dass der Polarfuchs vom Aussterben bedroht ist. „Vielleicht können wir mit diesem Projekt nicht nur eine zauberhafte Geschichte erzählen, sondern auch ein Bewusstsein für Wertschätzung dieser besonderen Lebewesen schaffen.“ (Von Tanja Capuana-Parisi)

