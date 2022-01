„Finger weg“ kein Konzept

Ludwigshafen. Die Fraktion der Freien Wähler stellt die Politik der CDU in Sachen Südweststadion in Frage. Man sei gespannt, auf das angekündigte Konzept von Ortsvorsteher Christoph Heller, der sich in der nahen Vergangenheit immer öfter mit dem Slogan „Finger weg vom Südwest-Stadion“ zitieren ließ. Thorsten Portisch, Kulturpolitischer Sprecher der Freien Wähler sagt dazu in einer Stellungnahme vom Mittwoch: „,Finger Weg´ ist für die Freien Wähler weder ein Konzept noch eine Option für die Flächen am Südwest-Stadion.“ Sie erwarten demnach von Heller sowohl eine Vorstellung was in zehn Jahren mit dem Gelände erreicht werden kann als auch eine Konzeption wie solche Ziele umgesetzt werden können.

Gerade werde in unmittelbarer Nähe zu den Sportstätten in Lu-Süd für sehr viel Geld in Feuerwache und das städtische Rechenzentrum als Herzstück einer digitalen Verwaltung investiert.

Davon unabhängig sei es knapp zwanzig Jahre nach dem letzten großen Event im Südwest-Stadion an der Zeit zu entscheiden, für wen eine solch große Struktur zu erhalten ist und welches Budget hierfür eingeplant werden soll. Gepflegter Verfall sei das falsche Ziel. sal