Die Botschaft war deutlich. „Filmfestival kann wie geplant stattfinden“, lautete der Titel einer Pressemitteilung, die die Veranstalter des Festivals des Deutschen Films in Ludwigshafen am vergangenen Freitag verschickten. Seitens der Stadt sei eine Ausnahmegenehmigung beim Land Rheinland-Pfalz beantragt worden, so dass das Kino-Erlebnis auf der Parkinsel, das am 1. September beginnen soll,

...