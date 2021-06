Filmfestival Ludwigshafen beginnt erst am 1. September

So viel Um- und Vorsicht wie möglich, das bleibt bei Kulturveranstaltern das Motto der Stunde: Das Ludwigshafener Festival des deutschen Films verschiebt deshalb den Termin für dieses Jahr um einige Tage nach hinten. Es soll erst am Mittwoch, 1. September, auf der Parkinsel beginnen, wie die Veranstalter am Montag mitteilten. Zuvor war der 25. August als Anfangstermin genannt worden. Die Gesamtdauer bleibe die gleiche, das Festival geht dann am 19. September zu Ende.

Das kommende Filmfestival in Ludwigshafen solle wieder möglichst vielen Menschen der Region zugänglich sein, hieß es. Es zeichne sich ab, dass der 1. September „eine Art Stichtag werden könnte, ab dem Veranstaltungen wieder in noch stärkerem Maße weitestgehend unabhängig von den Maßnahmen der Pandemie stattfinden können“. Man geht also davon aus, dass bei späterem Beginn infolge abermals geänderter Vorgaben die Gesamtbesucherzahl höher liegen könnte.

Das Festival soll dieses Jahr wieder mit prominenten Festivalgästen und vor großem Publikum in Festivalzelten über die Bühne gehen. Im vergangenen Jahr gab es pandemiebedingt nur ein kleineres Open-Air-Programm. Den damit vergleichbaren „Filmfrühling“ organisieren die Veranstalter noch bis 4. Juli auf der Rehhütte in Limburgerhof. tog