Filmfestival auf der Parkinsel in Ludwigshafen eröffnet

Ludwigshafen. Das 17. Festival des Deutschen Films auf der Ludwigshafener Parkinsel ist am Mittwochabend offiziell eröffnet worden. Den Auftakt in das zweieinhalbwöchige Programm machte um 19 Uhr der Streifen „Endlich Witwer – Forever Young“, die Fortsetzung des preisgekrönten ersten Films „Endlich Witwer“ aus dem Jahr 2018. Hauptdarsteller ist wie damals Joachim Król, der am Mittwoch ab 18 Uhr auch als Stargast auf dem Roten Teppich am Rheinufer zu Gast war. Der Film wurde im Anschluss parallel in drei Kinos gezeigt. Noch bis zum 19. September werden in zwei Kinozelten und zwei Freiluftkinos insgesamt 74 Filme auf die Leinwand gebracht. Neben Król hat sich in den kommenden Wochen weitere Schauspielprominenz angekündigt.

