Filme im Hallenbad: Umweltkino in Ludwigshafen startet

Ludwigshafen. Die Kulisse des ehemaligen Hallenbads Nord der GML in Ludwigshafen verwandelt sich im September zum Schauort des Umweltkinos. Vom 16. bis zum 18. September zeigen die beteiligten Partner der Stadt verschiedene Filme zum Thema Umwelt. Zum Auftakt läuft am Freitag so beispielsweise von 19 bis 21 Uhr der Film „The True Cost – Der Preis der Mode“, in dem der Frage nachgegangen wird, warum Kleidung teilweise so wenig kostet.

Zwischen den Vorstellungen besteht die Möglichkeit, sich die Dauerausstellung „Die vier Elemente“ anzuschauen. Im Außenbereich gibt es Infostände der Partner und einen Foodtruck. Der Eintritt ist frei, um Anmeldung an Anmeldung@gml-ludwigshafen.de wird gebeten. Es gelten die zum Veranstaltungszeitpunkt gültigen Corona-Regeln.