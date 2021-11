Film über verheerende Explosion zu sehen

Ludwigshafen. Der Förderverein des Karl-Otto-Braun-Museums Oppau lädt am Freitag, 12. November, gemeinsam mit dem BASF Unternehmensarchiv zur Filmvorführung von „Das Unglück von Oppau 1921 – ein Film zum Erinnern und Gedenken“ ein. Der Film gibt, anhand von Dokumenten und Bildmaterial aus einigen Quellen, die Ereignisse rund um das Explosionsunglück des 21. Septembers 1921 wieder. Uraufgeführt wurde er am 21. September, zum 100. Jahrestag des Unglücks. Der Film ist all jenen gewidmet, die ihr Leben, ihre Gesundheit oder ihr Zuhause durch das Unglück verloren haben.

Im Anschluss an die Vorführung gehen dann Michael Wadle, Leiter der BASF-Besucherzentrums, und Isabella Blank-Elsbree, BASF-Unternehmenshistorikerin, auf verschiedene Aspekte ein – beispielsweise auf die zeitgenössische Medienwahrnehmung des Unglücks. Zudem wird Klaus Jürgen Becker, stellvertretender Leiter des Stadtarchivs, das Unglück in der Zeit- und Stadtgeschichte einordnen.

Veranstaltungsort ist das Bürgerhaus Oppau (Rosenthalstraße 4, 67069 Ludwigshafen am Rhein). Zur Teilnahme ist eine Anmeldung erforderlich. Diese sollte spätestens bis zum 10. November per E-Mail an history@basf.com erfolgen. Über die geltenden Corona-Regeln werden die Teilnehmer dann vorab per E-Mail informiert.