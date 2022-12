Fiktives Geburtsdatum auf Ausweis nicht möglich

Es ist nicht zulässig, ein fiktives Geburtsdatum in einen Ausweis eintragen zu lassen. Das hat das Oberverwaltungsgericht (OVG) Rheinland-Pfalz in Koblenz entschieden und damit eine erstinstanzliche Entscheidung aufgehoben, wie das Gericht mitteilte.

In dem vorliegenden Fall wollte ein im Jahr 1957 in Algerien geborener Mann mit deutscher Staatsangehörigkeit ein fiktives Datum in seinen Personalausweis und seinen Reisepass eintragen lassen. Der Mann wohnt in Ludwigshafen. Bislang stehen im Personalausweis und im Reisepass des Mannes als Geburtsdatum: „XX.XX.1957“.

Grund dafür ist, dass der Mann sein tatsächliches Geburtsdatum nicht kennt und bislang kein Dokument seines Geburtslandes vorlegen konnte, das ein konkretes Geburtsdatum ausweist. Er verfügt demnach lediglich über einen Auszug aus dem Geburtenregister, aus dem sich lediglich sein Geburtsjahr ergibt. Auch seine alte und leicht demente Mutter kennt seinen Angaben zufolge das Geburtsdatum nicht.

Da die Stadt Ludwigshafens es ablehnte, ihm neue Ausweisdokumente auszustellen und darin ein fiktives Datum einzutragen, klagte er vor dem Verwaltungsgericht. In erster Instanz wurde der Klage stattgegeben, doch das Oberverwaltungsgericht in Koblenz hat diese Entscheidung nun in einem Berufsverfahren gekippt.

Nur korrekte Daten werden erfasst

Nach Ansicht der OVG-Richter hat der Mann keinen Anspruch auf die Eintragung eines fiktiven Geburtsdatums in seinen Personalausweis oder Reisepass. Nach den Vorschriften des Personalausweis- und des Passgesetzes dürfen solche Dokumente nur ausgestellt werden, wenn die korrekten Daten dort erfasst werden, hieß es.

Die ausschließliche Erfassung wahrer Geburtsdaten und die Eintragung von „Platzhaltern“ für unbekannte Bestandteile dieses Datums seien „ohne Weiteres geeignet, die hiermit vom Gesetzgeber offensichtlich bezweckte inhaltliche Richtigkeit sämtlicher Personaldateneintragungen in den Ausweisdokumenten bestmöglich zu gewährleisten“, erklärte das OVG. Damit würden einheitliche Sicherheitsstandards für Pässe und Reisedokumente zum Schutz vor Fälschungen festgelegt.

Sollte es für den Kläger zu Beeinträchtigungen in Bereichen wie Reisen, Online-Geschäfte oder über das Internet abzugebende Erklärungen gegenüber Behörden kommen, stünden ihm „andere Wege offen, um seine Vorhaben umzusetzen“, urteilte das Oberverwaltungsgericht. epd