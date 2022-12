Feuerwehreinsätze in Ludwigshafen: Mann aus Auto befreit

Ludwigshafen. Zwei Autos sind am Montagabend in der Leuschnerstraße an der Ecke zur Liebig Straße in Ludwigshafen kollidiert. Wie die Feuerwehr mitteilt, verletzte sich beim Unfall eine Person. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle und betreute die verletzte Person bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes.

Fast zeitgleich ging ein weiterer Notruf bei der Feuerwehr ein. In der Hartmannstraße in Ludwigshafen konnte ein Mann wegen gesundheitlicher Probleme die Fahrertür seines Autos nicht mehr öffnen. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatte die Polizei den Mann bereits befreit. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr versorgten den Mann bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes medizinisch.

Zuletzt ist die Feuerwehr in die Kallstadter Straße in Ludwigshafen ausgerückt. In diesem Einsatz öffnete die Feuerwehr Ludwigshafen die Tür von einer Wohnung, in der ein Verletzter war. Der Rettungsdienst kümmerte sich anschließend um die verletzte Person.