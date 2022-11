Feuerwehrauto der BASF kollidiert mit Auto in Ludwigshafen

Ludwigshafen. In Ludwigshafen ist am Freitagmittag ein Feuerwehrauto mit einem Pkw zusammengestoßen. Wie die Polizei berichtet, befand sich die Werkfeuerwehr der BASF auf einer Einsatzfahrt in Richtung Werksteil Nord, als es auf Höhe eines Parkhauses zum Zusammenstoß kam. Die Fahrerin des Autos wurde durch den Aufprall eingeklemmt. Der Rettungsdienst der BASF übernahm die Erstversorgung nachdem die Werkfeuerwehr die Frau aus ihrem Wagen befreien konnte. Sie wurde zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die Insassen des Feuerwehrfahrzeuges blieben unverletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

