Feuerwehr wirbt mit Lautsprecherdurchsagen für Corona-Impfung

Ludwigshafen. Um die ins Stocken geratene Impfkampagne am Laufen zu halten, setzt die Stadt Ludwigshafen auf eine ungewöhnliche Werbemaßnahme. Am Samstag und Sonntag, 31. Juli und 1. August, fährt die Feuerwehr ab 10 Uhr im Stadtgebiet Plätze an, an denen sich viele Menschen aufhalten, und macht Lautsprecherdurchsagen. In verschiedenen Sprachen soll die Aufmerksamkeit der Bürgerinnen und Bürger auf die Sonderimpfaktion in der Walzmühle gelenkt werden, heißt es von der Stadt. Dort können Interessierte bis 13. August täglich zwischen 9.30 und 17 Uhr ohne Termin vorstellig werden und sich gegen Corona immunisieren lassen. Neben den Lautsprecherdurchsagen wurden Flyer in verschiedenen Sprachen in der gesamten Stadt verteilt.

