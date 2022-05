Feuerwehr muss ausrücken

Frankenthal/Ludwigshafen. In einer Tiefgarage in Frankenthal sind in der Nacht zum Samstag ein Auto und mehrere motorisierte Zweiräder in Brand geraten. Wegen der massiven Rauchentwicklung seien 47 Hausbewohner in Sicherheit gebracht worden, teilte die Polizei mit.

Die evakuierten Bewohner seien von Bekannten aufgenommen oder auf dem Gelände des Technischen Hilfswerks Frankenthal betreut worden. Ein Mensch habe eine Rauchvergiftung erlitten und wurde zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht. Dank des umsichtigen Verhaltens der Anwohner und des Schließens der Schutztüren sei es zu keiner Rauchausbreitung in die Wohngebäude gekommen. Die Aufräum- und Lüftungsarbeiten dauerten laut Polizei mehrere Stunden. Insgesamt waren rund 100 Einsatzkräfte vor Ort. Zu der Brandursache seien Ermittlungen aufgenommen worden.

50 000 Euro Sachschaden

In der gleichen Nacht hat es auch in einem sechsgeschossigen Wohn- und Geschäftsgebäude in Ludwigshafen gebrannt. Insgesamt mussten sechs Menschen über eine Drehleiter sowie über das Treppenhaus in Sicherheit gebracht werden, wie die Polizei mitteilte. Unter den Geretteten waren zwei Kinder.

Wegen des Brandes im ersten Obergeschoss sei das Treppenhaus bereits stark verraucht gewesen, als die Feuerwehr eintraf, teilte die Polizei mit. Elf Bewohner seien während des Einsatzes in einem Linienbus untergekommen und betreut worden. Zur Ursache gab es zunächst keine Informationen. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Schadenshöhe beläuft sich auf rund 50 000 Euro. lrs/agp