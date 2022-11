Ludwigshafen. Mit über zwei Promille am Steuer hat sich ein Autofahrer in der Nacht zu Samstag in einem Gleisbett in Ludwigshafen festgefahren. Wie die Polizei mitteilt, geriet der 53-Jährige in der Bleichstraße auf die Gleise der Straßenbahn und steckte nach 50 Metern Fahrt fest. Die Feuerwehr und ein Abschleppdienst mussten das Auto bergen. Es wies einen Schaden von rund 4.000 Euro auf. Den 53-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung.

