Ludwigshafen. Bei einem Küchenbrand in Ruchheim ist am Dienstag eine Frau leicht verletzt worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, wurden die Einsatzkräfte um 8.47 Uhr zu einem Haus in der Ellerstadter Straße gerufen. Vor Ort meldeten Bewohner Brandgeruch im Treppenraum. Ursache war ein Feuer in der Küche einer Wohnung in der zweiten Etage, das die Feuerwehr schnell unter Kontrolle hatte und löschen konnte. Die Küche und die angrenzenden Räume wurden wegen der Verrauchung maschinell belüftet. Eine Bewohnerin hatte Rauchgas eingeatmet und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die Freiwillige Feuerwehr Ruchheim und die Berufsfeuerwehr waren mit sieben Fahrzeugen im Einsatz. jei