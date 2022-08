Feuerwehr hilft beim Wässern

Ludwigshafen. Die unter Trockenheit leidenden Bäume im Ludwigshafener Stadtgebiet werden jetzt auch von der Feuerwehr gegossen. Wie die Verwaltung mitteilt, unterstützen die Einsatzkräfte seit Freitag die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Wirtschaftsbetriebs Ludwigshafen (WBL) beim Wässern. Die Bäume stehen laut Stadt wegen der seit Wochen andauernden Trockenheit im Dauerstress. Zum Einsatz kommt ein Fahrzeug mit einem Tank, der 23 500 Liter fasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Den Stress, den die Pflanzen und insbesondere die Bäume an den Straßen gerade mitmachen, kann man sehen“, sagt Gabriele Bindert, Leiterin des Bereichs Grünflächen und Friedhöfe bei der Stadt. „Jetzt schon wird Laub abgeworfen, um die Verdunstung zu reduzieren. Es leiden insbesondere Straßenbäume, die vor Hitze abstrahlenden Hauswänden und geparkten Autos stehen und eine kleine Baumscheibe haben“, so Bindert.

Zehn Millionen Liter im Jahr

WBL-Azubi Maurice Yacizi wässert einen Baum. Hinten das Tankfahrzeug. © Stadt

In Ludwigshafen werden im Jahr 3500 Bäume an Straßen mit insgesamt rund zehn Millionen Litern gewässert, informiert die Verwaltung. Es werden weiter einige ausgewählte Staudenflächen bewässert, um so größere Schäden zu verringern. Die Stadt bittet auch weiterhin Bürgerinnen und Bürger, Bäume an Straßen vor ihrer Haustüre zu wässern – „jeder Tropfen hilft“, heißt es in der Mitteilung. red/jei