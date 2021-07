Es summt unter den Bäumen neben der Werkzeughalle. An den Schlitzen der grünen Bienenstöcke herrscht ein ständiges Kommen und Gehen. Die Feuerwehrleute haben an diesem Morgen noch keinen Einsatz, es herrscht Ruhe in der Feuerwache 2 in Oppau. Doch für den tierischen Zuwachs gibt es keine Pause. Bienen sind praktisch immer im Dienst.

Seit diesem Frühjahr sind an der Wache 2 am

...