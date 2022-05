Ludwigshafen. Die Feuerwehr hat am Mittwoch in Ludwigshafen eine verunfallte Person aus ihrem Fahrzeug befreien müssen. Wie diese berichtet, geriet das Fahrzeug gegen 10.20 Uhr in der Unterführung der Rheinuferstraße ins Schleudern und kam stark beschädigt zum Erliegen. Während die Einsatzkräfte die Person aus dem Wagen retteten, musste die Unterführung für 1,5 Stunden gesperrt werden.

