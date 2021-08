Feuerwehr angegriffen

Ludwigshafen. Bei ihren Fahrten durch die Stadt sind am Samstag Feuerwehrleute mehrfach durch Zurufe und Gesten beleidigt worden. Sie machten per Lautsprecherdurchsage auf die Sonderimpfaktion in der Walzmühle aufmerksam. Mit Unverständnis hat am Montag Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck darauf reagiert. „Es ist erschreckend, dass Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr, die sich selbstlos für den Schutz der Allgemeinheit einsetzen, (...) beschimpft werden.“ Jedem stehe es frei, seine Meinung kundzutun, aber es sei nicht tolerabel, wenn diese Äußerungen in solch persönlich verletzender Weise erfolgten, betonte Steinruck. Unterdessen sank die 7-Tage-Inzidenz am Montag (siehe Grafik unten) auf einen Wert von 15,3. sal

