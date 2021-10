Feuer in Pflegeheim

Ludwigshafen. Ein Brand im Ludwigshafener Altenwohn- und Pflegeheim Hans-Bardens-Haus hat am Donnerstagmorgen einen Einsatz ausgelöst. Wie die Feuerwehr Ludwigshafen mitteilte, schlug gegen 0.41 Uhr ein Rauchmelder in einem Zimmer des Hauses im Stadtteil Gartenstadt Alarm. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war der Raum bereits durch das Pflegepersonal geräumt – der Bewohner blieb unverletzt. Laut der Feuerwehr war der Brand im Erdgeschoss im Bereich einer Elektroverteilung ausgebrochen und konnte rasch gelöscht werden. Die umliegenden Stockwerke und Zimmer wurden von der Feuerwehr kontrolliert, das Zimmer, in dem das Feuer ausgebrochen war, musste maschinell belüftet werden. Am Einsatz waren sechs Feuerwehr-Fahrzeuge, ein Notarzt sowie mehrere Rettungsdienstfahrzeuge und die Polizei beteiligt. Nach knapp eineinhalb Stunden konnten die Rettungskräfte den Einsatz beenden. sh/pol

