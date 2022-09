Feuchtfröhlicher Auftakt zur hybriden Sause bei der Anilin

Ludwigshafen. Mit einem Konzert der Band Me and the Heat und der offiziellen Eröffnung durch Werksleiter Uwe Liebelt hat am Freitagabend das erste BASF-Kellereifest in Präsenz nach zwei Jahren begonnen. Gefeiert wird auf dem Parkplatz an der Anilinstraße auch noch an diesem Samstag, 3. September. Ab 18 Uhr heizen die BASF-Lokalmatadoren der Fire Evening House Band den Gästen ein, bevor gegen 21 Uhr die große Live-Show „Thank you for the music – Die ABBA Story“ mit den größten Hits des schwedischen Quartetts die 1970er Jahre wieder aufleben lässt. Einlass ist um 17 Uhr. Nach zwei Kellereifest-Ausgaben in digital wird dieses Jahr erstmals hybrid gefeiert. Interessierte, die sich im Vorfeld ein Weinpaket bestellt haben, können also auch von zuhause aus online mit dabei sein. jei

