Festnahme nach Hausfriedensbruch - 36-Jähriger in Haft

Ludwigshafen. Ein Hausfriedensbruch hat einen 36-Jährigen am Samstagnachmittag in Ludwigshafen ins Gefängnis gebracht. Nach Angaben der Polizei teilte ein Zeuge mit, dass ein Mann unberechtigt über einen Zaun gesprungen und in ein fremdes Grundstück eingedrungen war. Aufgrund einer guten Personenbeschreibung des Anrufers gelang es den eingesetzten Polizeibeamten noch auf der Anfahrt einen Verdächtigen festzunehmen. Weitere Ermittlungen vor Ort bestätigten, dass es sich bei dem Festgenommenen zweifelsfrei um den Täter handelte.

Im Rahmen einer Überprüfung wurde zudem festgestellt, dass der 36-Jährige aus Grünstadt noch einen offenen Haftbefehl hatte. Nach Abschluss der Sachverhaltsaufnahme wurde der Mann zur Vollstreckung des Haftbefehls in eine nahegelegene Justizvollzugsanstalt verbracht.