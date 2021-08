Festival mit 2000 Gästen

Ludwigshafen. 2000 Musikfans erwarten die Veranstalter am 4. September zwischen 12 Uhr und 24 Uhr am Blies-See. Der Schwerpunkt des eintägigen Festivals, das von der Projektgruppe Blies ausgerichtet und initiiert ist, liegt auf elektronischer Tanzmusik und einem Line Up internationaler Künstler. Vor einer 144 Quadratmeter großen Bühne sollen Anhänger dieser Stilrichtung tanzen und die Seele baumeln lassen können, verspricht das Kreativkollektiv, das aus Produzenten, DJs, Künstlern, Designern, Fotografen, Architekten und Wissenschaftlern besteht. Das Blies-Festival, das einen Kontrast aus Natur und Industrie bietet, soll nach dem ersten Aufschlag im September zur festen Größe im Kultursommer der Stadt werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Für unsere Region wird die neue Veranstaltung eine kulturelle Bereicherung “, sagt Bürgermeisterin Cornelia Reifenberg im Vorfeld. Entstanden ist das Konzept bereits im Sommer 2020 in der Hoffnung auf eine bessere Zeit nach der Pandemie. Die Projektgruppe Blies wünschte sich einen Raum für interkulturelle Begegnungen. Die anschließende Aftershow Party im Pfalzbau wird mit einer reduzierten Anzahl an Gästen gefeiert. Für alle nicht Geimpften und nicht Genesenen gilt das Prinzip der zweifachen Testung: Besucher lassen sich 24 bis 48 Stunden vor Einlass testen und gehen am Eingang durch eine weitere Testschleuse, die 20 Minuten in Anspruch nimmt. Hauptsponsor der Veranstaltung ist die BASF. sal