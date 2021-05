Festival des deutschen Films plant Frühlingsversion

Ludwigshafen. Unter dem Motto "Filmfrühling" wollen die Macher des Festivals des deutschen Films in Ludwigshafen in Pandemie-Zeiten "ein Zeichen der Lebensfreude setzen". Vom 18. Juni bis 4. Juli sollen auf dem Gelände des Gutsbetriebs "Rehhütte" in Limburgerhof (Rhein-Pfalz-Kreis) neue internationale und deutsche Streifen gezeigt werden, wie die Organisatoren am Mittwoch mitteilten. Der "Filmfrühling" solle ein Zeichen der Entschlossenheit sein, dass Kunst sich nicht unterkriegen lassen dürfe. "Filmfestivals und festliche Freiluftveranstaltungen wie unsere sind ein Werbefeldzug für das Kino." Das Programm soll Anfang Juni vorliegen.

