Fernunterricht für alle Schulen

Ludwigshafen. In Ludwigshafen wechseln ab Montag, 26. April, auch Grund- und Förderschulen in den Fernunterricht. Das hat die Stadt am Donnerstag mitgeteilt. Hintergrund ist die Änderung des Bundes-Infektionsschutzgesetzes, das bei einer dauerhaften Überschreitung der Inzidenz von 165 Präsenzunterricht untersagt. Für die weiterführenden und Berufsbildenden Schulen gilt der Fernunterricht bereits seit Montag. Es wird eine Notbetreuung an den Schulen angeboten. „Um Schulen und Familien zumindest eine gewisse Vorlaufzeit zu geben, haben wir entschieden, die Grund- und Förderschulen ab kommenden Montag in den Fernunterricht zu schicken und dies jetzt bereits anzukündigen“, sagte Bürgermeisterin Cornelia Reifenberg (CDU). jei

