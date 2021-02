Sie lacht, immer wieder mal im Gespräch. Erfrischend wirkt das, positiv, und das verbindet die Kunsthistorikerin und Kuratorin Barbara Auer mit dem Lachen auch – eine positive Wirkung, auf andere wie für sich selbst. Es stellt Nähe her, was wiederum ein Umstand ist, der ihr als Leiterin des Ludwigshafener Kunstvereins gewiss dienlich war. Nicht nur musste sie in den 25 Jahren ihrer Tätigkeit mit wechselnden Vorsitzenden des Vereins (gut) zusammenarbeiten, auch den Kontakt mit Sponsoren hat es erleichtert.

Wenn man sie auf die Namensgleichheit mit der populären Schauspielerin anspricht, lacht Auer ebenfalls. Sie hat schon Briefe erhalten, die für die Andere gedacht waren; einmal habe sich darin jemand verwundert gezeigt, dass die Schauspielerin einen Vortrag über Kunst angekündigt habe, der aber tatsächlich ein Vortrag der Kuratorin war.

Die Netzhaut anregen

Lachen, positive Ausstrahlung, das ist bei Barbara Auer nichts Äußerliches; auch ihr Kunstbegriff passt dazu. Auer hält es für wichtig, dass Kunst „die Netzhaut anregt“, anspricht und nicht etwa verkopft und unzugänglich wirkt. Kunst müsse verführen, zur Auseinandersetzung einladen. Entsprechend will Auer als Kuratorin, das hat sie durch etwa 100 Ausstellungen bewiesen, ein „visuelles Angebot machen“. Konzeptkunst begegnet sie skeptisch, aber dennoch darf und soll, was sie zeigt, komplex, auch kritisch sowie „ein Spiegel der Zeit“ sein – und „ein Fenster in eine andere Welt öffnen“.

Noch bis Ende März arbeitet Auer im Kunstverein, dann übernimmt ihre Stelle Jana Franze, die wie Auer zuvor am Wilhelm-Hack-Museum tätig war. Auer ist jetzt 63, wird dann freiberuflich als Kuratorin weiterarbeiten, was sie auch schon neben ihrer Tätigkeit in Ludwigshafen tat, wo sie anfangs eine halbe Stelle hatte, die später zu einer Dreiviertel-Stelle aufgewertet wurde. Es ist noch immer die einzige Kunstvereinsleitung in Rheinland-Pfalz, die hauptamtlich übernommen werden kann – ein Umstand, den Auer enttäuschend findet und von dem sie meint, dass er etwas über die (dürftige) Lage der Kultur im Land aussagt. „Rechtsrheinisch ist das Bekenntnis zur Kultur deutlicher“, sagt sie.

Fotografie etabliert

Immerhin erhält der Kunstverein für einzelne Ausstellungen eine Projektförderung aus Mainz; die Stadt Ludwigshafen fördert ganzjährig, stellt den Ausstellungsraum im Bürgermeister-Reichert-Haus zur Verfügung, der modernisiert wurde. Besonders bei der ehemaligen Oberbürgermeisterin Eva Lohse spürte Auer Wertschätzung – die sich der Kunstverein nicht zuletzt durch die vor zwölf Jahren gegründete Jugendkunstschule „unARTIG“ verdient hatte. Kunst muss raus aus dem Elfenbeinturm, soll sich mit der Stadtgesellschaft verbinden, sagt Auer.

Dass ihr Hauptaugenmerk bei Ausstellungen auf junger, noch nicht etablierter Kunst liegt, versteht sich. Die Schau „Junge Kunst aus Rheinland-Pfalz“ ist seit langem fester Bestandteil des Programms.

Hatte sie echte Lieblingsausstellungen in dem Vierteljahrhundert ihrer Arbeit? Überzeugt war sie natürlich von allen, hat sie gerne gezeigt, aber die Installationskunst von Jenny Michel, die 2015 gezeigt wurde, Sakir Gökcebag (2016) oder das renommierte regionale Duo Mwangi Hutter, die vor drei Jahren zu Gast waren, hat Auer in besonderer Erinnerung behalten. Und natürlich den Umstand, dass sie mit Beginn ihrer Tätigkeit konsequent die Fotografie als künstlerisches Medium etablieren konnte. Die Teilnahme an den städteübergreifenden Ausstellungsprojekten zur Kunst der 1920er- und später der 50er-Jahre waren dabei besondere Höhepunkte.

Corona-bedingt ist auch der Ludwigshafener Kunstverein derzeit geschlossen. Die Schau des Künstlers Markus Walenzyk wartet seit Dezember auf die Eröffnung. Ein Videobeitrag auf der Homepage www.kunstverein-ludwigshafen.de vermittelt erste Eindrücke, aber die Schau als Ganze online zeigen, das möchte Auer nicht. Es sei kein Ersatz für den „sinnlichen Anspruch des Originals“, fürs Raumerleben mit Kunst, sagt sie; zudem meint Auer, die während der Pandemie etablierten Online-Formate wirkten allmählich doch ermüdend.

Politisches Engagement als Vorsatz

Was wünscht Barbara Auer ihrer Nachfolgerin Jana Franze? „Dass sie ein tolles Programm machen kann, Publikum findet“ – und dass ihr die Sponsoren, in Ludwigshafen vor allem BASF und Sparkasse Vorderpfalz, treu bleiben. Und dass die Pandemie, in deren Verlauf das zögerliche politische Bekenntnis zur Kultur auch Auer enttäuschte, für künstlerische Institutionen keine negativen Folgen hat.

Künftig möchte sich Barbara Auer auch mehr fürs demokratische Miteinander engagieren, wie sie sagt. Und der Kunst wird sie weiterhin die Treue halten. Sie, die noch immer viel jünger aussieht, als sie ist, hält offenbar auch die Kunst frisch und vital. Wenn mit Blick auf die Zukunft wieder ihr Lachen erklingt, kann man sich dessen ganz sicher sein.