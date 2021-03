Ludwigshafen. Das Klinikum Ludwigshafen hat rechtliche Schritte gegen einen Lieferanten von rund 100 000 Corona-Schutzmasken eingeleitet. Das Unternehmen hatte das Krankenhaus im Winter mit zum Teil fehlerhafter Ware beliefert, die Masken waren teilweise deutlich zu virendurchlässig (wir berichteten). „Wir fühlen uns nach wie vor von unseren damaligen Vertragspartnern getäuscht“, sagt eine Sprecherin auf Anfrage. „Wir verfolgen das Ziel eines Schadenersatzes, der sich im Bereich einer hohen sechsstelligen Summe bewegt.“ Mit der Angelegenheit sei eine externe Großkanzlei in Mannheim beauftragt worden. „Ob daraus dann auch noch strafrechtliche Ermittlungen resultieren werden, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht geklärt“, so die Sprecherin.

Wie berichtet, war etwa ein Drittel der gelieferten Masken im Klinikum in Umlauf, sie kamen vor allem in den Covid-Bereichen zum Einsatz. Eine SWR-Sendung hatte die Mängel an den Mund-Nasen-Bedeckungen des Typs KN95 aus China aufgedeckt. Eine Häufung von Infektionen durch die Masken habe sich nicht nachweisen lassen.

