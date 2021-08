FDP freut sich über Mitgliederzuwachs

Ludwigshafen. Corona habe auch die Arbeit der FDP nachhaltig beeinflusst, betonte Kreisvorsitzender Hans-Peter Eibes beim ordentlichen Kreisparteitag. Nahezu alle Veranstaltungen seien ausgefallen – darunter das Sommerfest oder Weihnachtsfeiern –, alle Treffen mussten per Videochat abgehalten werden, listete er in seinem Jahresbericht auf. Immerhin konnte die jetzige Mitgliederversammlung in der Turnhalle des Radsportzentrums mit rund 30 Gästen stattfinden.

Schwierig sei daher auch die Vorbereitung zur Landtagswahl gewesen. „Umso erfreulicher war das Ergebnis und das Abschneiden der beiden Direktkandidaten“, so Eibes. Positiv habe sich auch die Mitgliederzahl entwickelt, 17 Neuaufnahmen, darunter auch junger Nachwuchs, seien zu verzeichnen. „Darüber freuen wir uns ganz besonders, die Jungen engagieren sich bereits.“ Auch die Vorbereitungen zur Bundestagswahl wären unter diesen erschwerten Corona-Bedingungen nicht einfach gewesen, über 12 000 Plakate hätten sie im Stadtgebiet aufgehängt.

„Stadt in einer furchtbaren Lage“

Dass Ludwigshafen ein Innovationsstandort bleiben solle, das betonte die zum Kreisparteitag angereiste rheinland-pfälzische Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt in ihrer Rede. Auch der Bundestagskandidat der Partei meldete sich zu Wort. Die Lasten des Klimaschutzes müssten fair verteilt und gleichzeitig müsse die Wirtschaft mit Digitalisierung gestärkt werden, so der Wirtschaftsinformatiker Michael Goldschmidt.

Der Fraktionsvorsitzende Thomas Schell redete sich dagegen in Rage. Die Stadt sei in einer furchtbaren Lage. Die hohe Schuldenlast und der Verlust der Selbstbestimmung durch die Aufsichtsbehörde ADD lasse keinen Spielraum mehr für Investitionen, selbst das kulturelle Leben sei in Gefahr, meinte Schell. Steuererhöhungen in diesem Zusammenhang erteilte er eine klare Absage. Schell plädierte auch hier für mehr soziale Gerechtigkeit.

Die Situation um die wichtigen Verkehrsadern mache ihm ebenso große Sorgen. Ein Problem sei zudem, dass die Stadt nicht in der Lage sei, qualifiziertes Personal zu bezahlen. Hier forderte Schell ein Umdenken: „Wir brauchen eine Bestandsaufnahme, was sind die Aufgaben der Stadt und wie viel Personal brauche ich dafür.“ Dann würden vielleicht Mittel frei, um gute Leute zu motivieren zur Stadt zu kommen. ad