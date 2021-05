Fassaden als Leinwände nutzen

Ludwigshafen. Es wird bunt: Das Street Art-Projekt Muralu geht mit vier neuen Wänden, gestaltet von fünf international bekannten Kunstschaffenden, in die nächste Runde.

AdUnit urban-intext1

Auftakt machte am Montag das aus Linz stammende Duo Video Sckre – bestehend aus Julia Heinisch und Frederic Sontag. Sie vereinen „Style Writing“ mit ihrer Erfahrung aus der Bühnenmalerei. Inspiriert von Natur und Reisen bringen die Künstler mit Landschaften, abstrakter Architektur und Tierfiguren einen Flair von „Urban Jungle“ nach Ludwigshafen. Ergänzt wird das Projekt ab Donnerstag, 27. Mai, von der Fassadengestaltung des italienischen Künstlers Agostino Iacurci. In der Gartenstadt vermischt er Wirkliches mit einfachen Formen und klaren Farben zu Unglaublichem. In Ludwigshafen sollen Tomaten an Palmen wachsen. Auch das 2020 in der Gartenstadt entstandene Wandgemälde des spanischen Künstlers Limow wird durch drei weitere Malereien ergänzt, eine weitere Fassade entsteht im Hemshof. Surreal geht es Anfang Juli mit der polnischen Künstlerin Nathalia Rak weiter. Ihre Fassaden erzählen Geschichten und fesseln den Betrachter mit intensiven Farben.

Das letzte Projekt entsteht Ende Juli am Goerdeler Platz. Die aus Spanien stammende Künstlerin Lula Goce ist bekannt für stimmungsvolle und fotorealistische Motive, in denen Mensch und Natur zu poetischen Einheit verfließen. Der Projektname Muralu setzt sich aus Mural (Englisch: Wandgemälde) und Ludwigshafen (LU) zusammen. vs