Fasnachter trauern um Hans Pierzchot

Ludwigshafen. Der Ehrensenator des Mundenheimer Karnevalvereins „Munnemmer Göckel“, Hans Pierzchot, ist tot. Wie die Fasnachter am Dienstag mitteilten, ist das langjährige Mitglied am vergangenen Donnerstag im Alter von 88 Jahren gestorben. „Wir verlieren mit Hans Pierzchot einen engagierten und treuen Vereinsfreund, den wir immer in guter Erinnerung haben werden“, sagte der Vorsitzende und Präsident Jürgen Baader. Pierzchot trat den „Munnemer Göckel“ 1981 bei, war viele Jahre engagierter Elferrat und Außenminister des Vereins. Für sein Engagement erhielt er viele Auszeichnungen. jei (Bild: privat)

