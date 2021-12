Fasnachter lenken ein

Ludwigshafen. Der Große Rat der Ludwigshafener Karnevalvereine reagiert auf die anhaltend hohen Corona-Fallzahlen und sagt frühzeitig die TWL-Fasnachtssitzung im Saal ab. Die Veranstaltung in der Oggersheimer Festhalle war für den 11. Februar, 18.55 Uhr, geplant. „Es fällt uns schwer, aber wir haben keine Wahl. Aufgrund der pandemischen Situation müssen wir in Absprache mit dem Betriebsrat der TWL und dem Personalrat der Stadtverwaltung leider die TWL-Sitzung absagen“, informiert Ratspräsident Christoph Heller. „Wir hatten uns sehr auf die Veranstaltung im kommenden Jahr in der Festhalle Oggersheim gefreut. Aber wir müssen die Saalfasnacht für eine weitere Kampagne aussetzen.“

Unterdessen ist in Ludwigshafen ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet worden, wie das Landesuntersuchungsamt am Freitag informierte. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank leicht auf 275,3. jei