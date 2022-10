Farben zieren Stolperstein

Ludwigshafen. Es ist ein Zeichen der Erinnerung. Ein Stolperstein für August Heller ist am Dienstag in der Hofstraße 2 in Ludwigshafen verlegt worden. Schülerinnen der Berufsfachschule Anna-Freud-Schule gestalteten die Verlegung. Unterstützt wurden die Schülerinnen dabei vom Ensemble Colourage, das die Veranstaltung künstlerisch begleitete. Wie die Berufsschule mittelte, war außerdem Gerhard Kaufmann vom Verein „Ludwigshafen setzt Stolpersteine“ vor Ort und bereitete die Verlegung vor.

Die Schülerinnen durften die Person rund um den Stolperstein vorstellen und erzählten über das Leben und Wirken von August Heller. Außerdem informierten die Schülerinnen über die Bedeutung der Stolpersteine und stellten dar, wie sie sich auch im Rahmen des Unterrichts in den vergangenen Wochen mit dem Thema Nationalsozialismus auseinandergesetzt haben, heißt es. Einen besonderen Dank richteten die Schülerinnen dabei an Christoph Heller – Urenkel von August Heller und Vorsitzender des Fördervereins der Anna-Freud-Schule. Die Schülerinnen dankten ihm „für den wertvollen Austausch mit ihm in gemeinsamen Gesprächen mit der Klasse“, schreibt die Berufsschule weiter.

Geschenk für Anwesende

Blumen spiegeln das bunte Leben von August Heller wider. © Anna-Freud-Schule

In Gedenken an seinen Urgroßvater legten die Schülerinnen und Lehrkräfte Blumen in verschiedenen Farben nieder, die das vielfältige und bunte Leben von August Heller farblich widerspiegeln sollten. Auf bunten Steinen hielten die Schülerinnen außerdem eigene Gedanken fest.

Ihre Meinungen darüber, was für sie das Wichtigste im Leben ist, gaben sie in Form der Steine an die Anwesenden bei der Verlegung des Stolpersteins weiter, unter denen anwesende Nachfahren aus den Familien Heller und Sellinger dabei waren – und „um daran zu erinnern, wie wichtig es im Leben ist, für eine Herzenssache einzustehen“. vs