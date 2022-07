Falsches Gewinnversprechen - 70-Jährige aus Ludwigshafen durchschaut Telefonbetrug

Ludwigshafen. Vermehrt ist es in Ludwigshafen wieder zu betrügerischen Anrufen gekommen. Die Maschen sind dabei laut Polizei unterschiedlich. So wurde am Montag ein 48-Jähriger drei Mal von einer Berliner Nummer angerufen. Über eine Bandansage wurde ihm mitgeteilt, gegen ihn laufe ein Strafverfahren. Da er misstrauisch wurde, legte er auf.

Bei einer 70-Jährigen versuchten es Betrüger mit einem falschen Gewinnversprechen von über 38 000 Euro. Auch sie durchschaute die Masche. Ebenfalls leer ausgegangen sind Telefonbetrüger bei einem 63-Jährigen. Diesem wurde mitgeteilt, dass er Rechnungen in Höhe von 10 000 Euro offen habe und er einen Schlichter anrufen müsse, um eine Zwangsvollstreckung zu verhindern. Der 63-Jährige schöpfte Verdacht und meldete den Anruf bei der Polizei.

Den Verlust von 4000 Euro stellte dagegen ein 68-Jähriger Ludwigshafener auf seinem Konto fest, nachdem er mit falschen Microsoft-Mitarbeitern gesprochen hatte. Der Aufforderung eines Popup-Fensters auf seinem Computer folgend, rief er eine Telefonnummer an. Der Betrüger überzeugte ihn dann, mehrere Programme zu installieren, wodurch ein Fernzugriff erlaubt wurde. Das Geld wurde im Anschluss von verschiedenen Konten abgebucht.