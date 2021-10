Falscher Polizeibeamter erbeutet mehr als 20.000 Euro bei 86-Jähriger

Ludwigshafen. Mit der Masche des falschen Polizeibeamten hat ein Trickbetrüger am Dienstag reichlich Beute bei einer 86 Jahre alten Seniorin aus Ludwigshafen gemacht. Insgesamt 22.000 Euro Bargeld händigte die Geschädigte einem unbekannten Mann aus, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Zuvor gab der Täter in einem Telefongespräch gegenüber der Frau an, dass ihr Geld nicht mehr sicher bei der Bank sei.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Eine 58-jährige aus Ludwigshafen wäre am Dienstag beinahe ebenso auf einen vermeintlichen Polizeibeamten reingefallen. Der unbekannte Täter hatte am Telefon behauptet, dass ihre Tochter in einen Verkehrsunfall verwickelt gewesen wäre und deswegen eine Kaution in Höhe von 80.000 Euro fällig sei. Die 58-Jährige erkannte den Betrug und beendete das Gespräch.