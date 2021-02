Ludwigshafen. Ein Betrüger, der sich als Microsoft-Mitarbeiter am Telefon ausgegeben hat, meldete sich gleich zweimal bei einem 60-jährigen Ludwigshafener. Der Unbekannte rief nach Auskunft der Polizei erstmals am Mittwoch bei dem Mann an, um ihm mitzuteilen, dass angeblich mehrere Sicherheitslücken auf ihrem Computer bestehen würden.

Um die Lücken zu beheben, forderte der Betrüger mehrere Passwörter und Zugangsdaten für das Online-Banking ein. Es folgte ein weiterer Anruf am Donnerstag, wie die. Bei beiden Anrufen beendete der 60-Jährige das Gespräch.

Die Polizei rät bei unseriös wirkenden Anrufen dazu, keine Daten preiszugeben und den Aufforderungen des Anrufers nicht nachzukommen.