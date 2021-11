Falschen Polizeibeamten durchschaut

Ludwigshafen. Eine Seniorin aus der Gartenstadt hat am Donnerstagmorgen einen verdächtigen Anruf erhalten. Wie die Polizei mitteilte, wollte ein angeblicher Polizeibeamter aus Würzburg der Frau erklären, dass in Würzburg Bandenbetrüger festgenommen wurden und man nun die Bankdaten abgleichen müsse. Der Sohn der Seniorin hörte das Gespräch mit und recherchierte zeitgleich im Internet. Dort fand er einen Warnhinweis, wo diese Masche beschrieben wurde. Der Sohn beendete das Gespräch daraufhin und konnte seine Mutter vermutlich so vor einem Betrug schützen.

