Falsche Telekom-Mitarbeiter wollen Zutritt zur Wohnung

Ludwigshafen. Zwei unbekannte Männer haben sich als Mitarbeiter der Telekom ausgegeben. Wie die Polizei mitteilte, wollten sie sich auf diese Weise Zutritt zu einer Wohnung verschaffen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am Mittwoch gegen 19.00 Uhr klingelten die zwei Männer an der Hauseingangstür von einer 19-Jährigen und einer 20-Jährigen, die in einem Mehrparteienhaus im Gartenweg in Ludwigshafen wohnen. Die Unbekannten gaben sich als Mitarbeiter der Telekom aus und erklärten, Arbeiten an der Glasfaserleitung durchführen zu müssen. Dabei versuchten sie penetrant, sich Zugang zu der Wohnung zu verschaffen. Da weder die 19-Jährige noch die 20-Jährige einen Vertrag mit der Telekom haben, drohten sie den Unbekannten, dass sie die Polizei anrufen würden. Daraufhin gingen die beiden Männer weg.