Fallzahlen steigen weiter an

Ludwigshafen. Übers Wochenende sind die Zahlen der Corona-Infektionen in Ludwigshafen weiter gestiegen. Am Samstag meldete das Landesuntersuchungsamt 31, am Sonntag dann 76 neue Fälle. Die Inzidenz stieg auf 152,1 (Samstag) und 176,5 (Sonntag). Damit liegt Ludwigshafen nach dem Kreis Ahrweiler auf Platz zwei im landesweiten Ranking. Auch die Städte Speyer, Frankenthal und Neustadt verzeichneten am Sonntag Inzidenz-Werte von um die 150. Der Rhein-Pfalz-Kreis dagegen lag mit 67,3 deutlich unter dem Landesschnitt von 100,4. bjz

