Fallzahlen steigen weiter an

Ludwigshafen. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Ludwigshafen klettert stetig weiter. Nach den Daten des Landesuntersuchungsamtes (LUA) lag der Wert am Dienstag bei 27,3, also 2,3 Punkte höher als am Vortag. Ein ähnlicher Trend ist im linksrheinischen Umland etwa in Worms (34,7), Landau (25,6) und vor allem Frankenthal (65,6) zu beobachten, wo die Inzidenzen ebenfalls überall stiegen. Leicht gesunken ist der Wert dagegen im Rhein-Pfalz-Kreis (18,8) und in Speyer (5,9). Der Durchschnitt im Land liegt aktuell bei 20,9.

13 neue Fälle wurden bis Dienstag in der Chemiestadt gemeldet, die meisten seit Wochen. Die Gesamtzahl stieg damit auf 10 780, als genesen gelten 10 338 Personen. jei