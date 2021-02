Ludwigshafen. Weiterhin steigt die Zahl der Neuinfektionen in Ludwigshafen leicht an. 24 neue Corona-Fälle wurden den Behörden über das Wochenende gemeldet. Dies geht aus Daten des rheinland-pfälzischen Gesundheitsministeriums hervor. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Ludwigshafen fiel von 60,4 auf 58,1. Zum Vergleich: Im Rhein-Pfalz-Kreis beträgt sie 36,9, in Speyer 35,6 und in Frankenthal 57,4. Insgesamt 292 Menschen gelten nach Behördenangaben als infiziert, 6264 als mittlerweile genesen. Das Informationstelefon der Stadt ist unter Telefon 0621/504-6000, montags bis freitags von 8 bis 17 Uhr oder E-Mail an infocorona@ludwigshafen.de erreichbar. her