Falken haben Nachwuchs

Ludwigshafen. Die Turmfalken am Gemeinschafts-Müllheizkraftwerk Ludwigshafen (GML) haben wieder Nachwuchs. Diese erfreuliche Beobachtung machte einer der Ingenieure des Modernisierungsprojekts IGNIS vor etwa einer Woche. Mittlerweile steht fest: Sechs hungrige Jungvögel tummeln sich in dem Falkenhorst an der Fassade des Müllheizkraftwerks. Laut GML hat sich bereits eine kleine Gruppe von „Falkenfreunden“ gebildet, die sich regelmäßig mit Beobachtungen aus dem Horst meldet. Das dortige Treiben kann nämlich über eine Webcam live mitverfolgt werden.

Auf der Westseite des Müllheizkraftwerks soll im nächsten Jahr eine weitere Brutstätte installiert werden. Auch über eine Innen-Webcam denke die GML derzeit nach.

Info: www.gml-ludwigshafen.de/ falkenhorst-webcam