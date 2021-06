Ludwigshafen. Eine Fahrradfahrerin ist am frühen Sonntagmorgen von einem schwarzen Peugeot angefahren worden. Der Wagen fuhr einfach weiter, ohne sich um die gestürzte 32-Jährige zu kümmern. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall gegen 4.45 Uhr in der Maudacher Straße. Die Radfahrerin erlitt Prellungen sowie eine Verletzung am Knöchel. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 963/2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de bei der Polizei zu melden.

