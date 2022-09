Ludwigshafen. Bei einem Verkehrsunfall in Ludwigshafen am Dienstagnachmittag ist ein Fahrradfahrer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, stürzte der 28-Jährige nach einem Zusammenstoß mit einem 37 Jahre alten Autofahrer an der Kreuzung der Weglnburgstraße und dem Kaiserwörthdamm. Der Sachschaden liegt in Höhe von rund 700 Euro.

